Ash Football et Pères Noëls Verts… – Festivités de fin d’année – Jusqu’au 15/12 hellemmes Hellemmes Catégories d’évènement: Hellemmes

Nord

Ash Football et Pères Noëls Verts… – Festivités de fin d’année – Jusqu’au 15/12 hellemmes, 17 novembre 2022, Hellemmes. Ash Football et Pères Noëls Verts… – Festivités de fin d’année – Jusqu’au 15/12 17 novembre – 14 décembre hellemmes Une équipe qui gagne ! hellemmes Hellemmes Hellemmes 59260 Nord Hauts-de-France Des cadeaux pour les enfants défavorisés… Pour que personne ne soit oublié, cette année encore, le Père Noël pourra compter sur les Pères Noël verts du Secours Populaire. Et peut-être sur vous aussi ?

Alors, transformez-vous en Père Noël vert pour venir en aide aux plus démunis ! Votre générosité pourra permettre aux enfants, aux familles en situation de grande précarité de fêter Noël et la nouvelle année dans la dignité.

Partenaire de l’opération, l’ASH Football vous invite à déposer jouets, livres et CD pour les enfants de 2 à 14 ans dans la hotte des Pères Noël Verts. Collecte jusqu’au 15 décembre dans les points suivants :

> Le Montparnasse (339 rue R Salengro)

> Le Fontenoy (96 rue Faidherbe)

> Café de la Place (187 rue R Salengro)

> Club house de l’ASH (complexe sportif)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-11-17T09:00:00+01:00

2022-12-14T17:00:00+01:00

Détails Catégories d’évènement: Hellemmes, Nord Autres Lieu hellemmes Adresse Hellemmes Ville Hellemmes lieuville hellemmes Hellemmes Departement Nord

hellemmes Hellemmes Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/hellemmes/

Ash Football et Pères Noëls Verts… – Festivités de fin d’année – Jusqu’au 15/12 hellemmes 2022-11-17 was last modified: by Ash Football et Pères Noëls Verts… – Festivités de fin d’année – Jusqu’au 15/12 hellemmes hellemmes 17 novembre 2022 Hellemmes Hellemmes Hellemmes

Hellemmes Nord