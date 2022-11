Commémoration de l’Armistice de 1918 – 11/11 hellemmes Hellemmes Catégories d’évènement: Hellemmes

Nord

Commémoration de l’Armistice de 1918 – 11/11 hellemmes, 11 novembre 2022, Hellemmes. Commémoration de l’Armistice de 1918 – 11/11 Vendredi 11 novembre, 10h15 hellemmes Ce vendredi, Hellemmes commémore l’Armistice de 1918… hellemmes Hellemmes Hellemmes 59260 Nord Hauts-de-France Rassemblement à 10h15 À l’angle des rues Jean Jaurès et Chanzy (formation du cortège) Départ du cortège à 10h30 Cheminement rue Jean Jaurès et entrée dans les ateliers SNCF jusqu’au Mémorial. Cérémonie au « Mémorial » de la SNCF Dépôt de gerbes et recueillement Recueillement place Marc Seguin Sortie des ateliers et cheminement rue Ferdinand Mathias jusque la place Marc Seguin. > Dépôt de gerbe et recueillement

Hommage au soldat Léon Ackermann, mort le 5 octobre 1914 lors d’un combat sur la place. Nouveau départ du cortège Le cortège reprend son cheminement par les rues Vanderstraeten, Salengro et avenue des Martyrs pour rejoindre la place de la République. Cérémonie protocolaire au Monument aux Morts Place de la République (ancienne Mairie) > Ranimation de la flamme du souvenir, dépôt de gerbes et messages officiels

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-11-11T10:15:00+01:00

2022-11-11T13:00:00+01:00

Détails Catégories d’évènement: Hellemmes, Nord Autres Lieu hellemmes Adresse Hellemmes Ville Hellemmes lieuville hellemmes Hellemmes Departement Nord

hellemmes Hellemmes Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/hellemmes/

Commémoration de l’Armistice de 1918 – 11/11 hellemmes 2022-11-11 was last modified: by Commémoration de l’Armistice de 1918 – 11/11 hellemmes hellemmes 11 novembre 2022 Hellemmes Hellemmes Hellemmes

Hellemmes Nord