L’atelier en papier par Métalu A Chahuter 21 et 22 septembre 2019 Hellemes Entrée libre

Future médiathèque, 48 rue Faidherbe, Hellemmes.

Avant de se transformer en médiathèque, une ancienne fermette d’Hellemmes est investie par des « Petites Mains » qui égrainent des pages de livres sans fin.

Tant et si bien, que tout ce qu’elles touchent, se pare de cette matière papier, pleine de mots et d’histoires : murs, mobiliers, objets, habits …

Au fur et à mesure, les pages de livres jaillissent de toutes parts, comme une vague de papier déferlant dans l’atelier : embarquez avec elles dans ce nouveau monde imagé et imaginaire : l’atelier De papier est devenu un Atelier En papier!

Samedi 21 septembre de 14h30 à 18h30 :

Venez découvrir « l’Atelier en Papier » et rencontrer les « Petites Mains » qui vous apprendront à égrainer et transformer des pages de livre : vos sérigraphies, collages et gravures viendront embellir ce nouveau monde.

(ateliers à partir de 15h ouvert à tous dès 5 ans).

Dimanche 22 septembre de 15h à 18h30

Les « Petites Mains » vous propose une visite guidée exceptionnelle nourrie de toutes les histoires qui habitent « l’Atelier en Papier.

Visite à 15h, 15h45, 16h15 et 17h (tout public)

18h : Décrochage officiel et récupération des pages crées par les visiteurs du samedi.

« L’Atelier En Papier » est une installation vivante monumentale du Collectif d’artiste Métalu A Chahuter en partenariat avec la Ville d’Hellemmes et Lille 3000 Eldorado

Conception artistique : Delphine Sekulak

Avec la complicité des Petites Mains : Sarah D’haeyer, Sayana Delebarre, Louise Bronx, Laure Chailloux.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2019-09-21T14:30:00+02:00 – 2019-09-21T18:30:00+02:00

2019-09-22T15:00:00+02:00 – 2019-09-22T18:30:00+02:00

Métalu A Chahuter