Helléan VW Festival

2022-07-09 – 2022-08-11 VW Festival, un rassemblement de propriétaires et fans de vieux VWs, Combis, Cox & Golfs avec concerts de 'The Customers' (Rock n Roll & Country) & Fat Boy Blues, bbq & bar. Veuillez noter qu'il s'agit d'un festival avec nuitée. nIl y a aussi un grand parking public avec un espace dédié aux camping-cars si vous souhaitez passer la nuit. (Toute personne qui achète un billet pour le samedi (Zone 1 ou Visiteur) a droit à une entrée gratuite le dimanche pour une journée de détente avec barbecue, bar et playlist musicale. nProlongez votre séjour jusqu'à lundi matin! nLe Festival commence à 13h jusqu'à minuit pour les visiteurs. +33 2 97 93 52 78

