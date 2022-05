HELL CELT ROCK HEAVEN 2 Le Pallet, 14 mai 2022, Le Pallet.

HELL CELT ROCK HEAVEN 2 Le Pallet

2022-05-14 – 2022-05-14

Le Pallet Loire-Atlantique Le Pallet

Après le succès de la première édition, voici notre prochaine programmation :

4 Groupes à la programmation complémentaire et éclectique :

– 747 : un rock mélodique qui nous fait voyager dans son univers poétique et imaginaire

– Rust Theory : Rock massif et puissant qui voyage à la frontière entre l’Alternative Métal et le stoner

– Black Tartans : un punk celtique puissant et enjoué.

– Systemise : Cover de SOAD, les Nantais excellent sur scène !

Un programme sympa pour une soirée qui s’annonce tout autant dans un superbe cadre atypique !…comme à notre habitude ! // Pour réserver vos place rendez-vous sur www.billetweb.fr/hellcelt-rock-heaven-2.

4 groupes en concert au Hell’celt pour le Rock Heaven 2

assohellceltrockheaven@gmail.com

Après le succès de la première édition, voici notre prochaine programmation :

4 Groupes à la programmation complémentaire et éclectique :

– 747 : un rock mélodique qui nous fait voyager dans son univers poétique et imaginaire

– Rust Theory : Rock massif et puissant qui voyage à la frontière entre l’Alternative Métal et le stoner

– Black Tartans : un punk celtique puissant et enjoué.

– Systemise : Cover de SOAD, les Nantais excellent sur scène !

Un programme sympa pour une soirée qui s’annonce tout autant dans un superbe cadre atypique !…comme à notre habitude ! // Pour réserver vos place rendez-vous sur www.billetweb.fr/hellcelt-rock-heaven-2.

Le Pallet

dernière mise à jour : 2022-04-19 par