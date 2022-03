Hélix – Spectacle de la Cie La Chaloupe à Magné Magné, 18 mars 2022, Magné.

Hélix – Spectacle de la Cie La Chaloupe à Magné
Salle Polyvalente de Magné
Avenue de la Brièserie
Magné

2022-03-18

Magné Deux-Sèvres Magné

“Au cours de sa quête et à travers une multitude de rencontre, Helix va questionner le monde et ses absurdités, s’affirmer et peu à peu trouver sa place, son ancrage et peut-être même laisser une trace sur son chemin menant vers la liberté.

Helix, ce serait un récit d’une quête en colimaçon, un conte un brin philosophique… Ce serait une histoire de « pourquoi ? ».

Une histoire de quête, d’explorations, une histoire où on aimerait se perdre dans la spirale des interrogations. Ce serait comme un coin du monde mouvant, un morceau d’univers nomade et autonome, comme un écrin que se partageraient spectateurs et interprètes le temps du spectacle.

Ce serait un compagnonnage de 5 artistes aux sensibilités multiples dont la pluralité des regards viendrait secouer notre capacité parfois endormie à questionner et par là, s’émerveiller…”

Source : www.compagnie-chaloupe.com

