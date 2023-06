FESTIVAL DE THÉÂTRE – FUEGO Héliport Phalsbourg, 22 juillet 2023, Phalsbourg.

Spectacle de feu. Compagnie Acroballes – Bouxwiller. Avec : Éric Benoit, Anne Knipper, Gautier Tritschler. Durée : 35 min. Spectacle de feu basé sur des manipulations d’objets enflammés et des effets pyrotechniques. Le feu est un élément magique, il passionne et conquiert tous les publics à n’importe quelle époque de l’année, fascine et rassemble. Feux de carnaval qui mettent fin à l’hiver, feux de la Saint-Jean, feux d’artifices, feux de bengales, feux follets, feux de camps, bougies synonymes de fête… Il constitue toujours un moment de communion privilégié quand tombe la nuit.. Tout public

Samedi 2023-07-22 à 22:00:00 ; fin : 2023-07-22 . 0 EUR.

Héliport rue Taillant

Phalsbourg 57370 Moselle Grand Est



Fire show. Compagnie Acroballes – Bouxwiller. Featuring : Éric Benoit, Anne Knipper, Gautier Tritschler. Running time: 35 min. A fire show based on the manipulation of flaming objects and pyrotechnic effects. Fire is a magical element, captivating and winning over all audiences at any time of year, fascinating and bringing people together. Carnival bonfires that put an end to winter, Midsummer bonfires, fireworks, bengals, will-o’-the-wisps, campfires, candles synonymous with celebration… It’s always a special moment of communion when night falls.

Espectáculo de fuego. Compañía Acroballes – Bouxwiller. Protagonistas: Éric Benoit, Anne Knipper, Gautier Tritschler. Duración: 35 min. Espectáculo de fuego basado en la manipulación de objetos en llamas y efectos pirotécnicos. El fuego es un elemento mágico que fascina y conquista a todos los públicos en cualquier época del año. Hogueras de carnaval que ponen fin al invierno, hogueras de solsticio de verano, fuegos artificiales, bengalas, fuegos fatuos, hogueras de campamento, velas sinónimo de fiesta… Siempre es un momento especial de comunión cuando cae la noche.

Show mit Feuer. Compagnie Acroballes – Bouxwiller. Mit: Eric Benoit, Anne Knipper, Gautier Tritschler. Dauer: 35 min. Feuershow, die auf der Manipulation von brennenden Objekten und pyrotechnischen Effekten basiert. Feuer ist ein magisches Element, es begeistert und erobert alle Menschen zu jeder Jahreszeit, fasziniert und vereint. Karnevalsfeuer, die den Winter beenden, Johannisfeuer, Feuerwerkskörper, bengalische Feuer, Irrlichter, Lagerfeuer, Kerzen, die ein Synonym für Festlichkeit sind… Es stellt immer einen besonderen Moment der Gemeinschaft dar, wenn die Nacht hereinbricht.

