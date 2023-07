Conférences sur « L’univers de l’hélicoptère » Héliport Issy-les-Moulineaux, 17 septembre 2023, Issy-les-Moulineaux.

Conférences sur « L'univers de l'hélicoptère » Dimanche 17 septembre, 11h00, 14h30

L’héliport de Paris-Issy, exploité par Aéroports de Paris, est situé sur l’ancien champ de manœuvres militaires où, au début du XXe siècle, les exploits de quelques pionniers de l’aéronautique firent d’Issy un des « berceaux de l’aviation ».

L'héliport de Paris-Issy, exploité par Aéroports de Paris, est situé sur l'ancien champ de manœuvres militaires où, au début du XXe siècle, les exploits de quelques pionniers de l'aéronautique firent d'Issy un des « berceaux de l'aviation ».

Héliport 61 rue Henry Farman 92130 Issy-les-Moulineaux

Créé en 1957 et haut lieu de l'histoire aéronautique, l'héliport regroupe sur 4,5 hectares des opérateurs privés et publics qui remplissent des missions liées aux transports ; à la surveillance et à la maintenance des infrastructures ; aux prises de vues aériennes ou des missions de service public. Deux hélicoptères (modèle EC 145) de la Sécurité Civile y sont basés, ce qui permet des interventions rapides et la liaison avec les principaux hôpitaux de la capitale. L'héliport est exploité par Paris Aéroport.

2023-09-17T11:00:00+02:00 – 2023-09-17T12:00:00+02:00

2023-09-17T14:30:00+02:00 – 2023-09-17T15:30:00+02:00

