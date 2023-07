Visite libre de l’Héliport Héliport Issy-les-Moulineaux, 17 septembre 2023, Issy-les-Moulineaux.

Visite libre de l’Héliport Dimanche 17 septembre, 10h00 Héliport Papiers d’identité requis sur place. Accès à partir de 10 ans

L’héliport de Paris-Issy, exploité par Aéroports de Paris, est situé sur l’ancien champ de manœuvres militaires où, au début du XXe siècle, les exploits de quelques pionniers de l’aéronautique firent d’Issy un des « berceaux de l’aviation ».

Héliport 61 rue Henry Farman 92130 Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux 92130 Paris 15e Arrondissement Hauts-de-Seine Île-de-France 01 41 23 87 00 Créé en 1957 et haut lieu de l’histoire aéronautique, l’héliport regroupe sur 4,5 hectares des opérateurs privés et publics qui remplissent des missions liées aux transports ; à la surveillance et à la maintenance des infrastructures ; aux prises de vues aériennes ou des missions de service public. Deux hélicoptères (modèle EC 145) de la Sécurité Civile y sont basés, ce qui permet des interventions rapides et la liaison avec les principaux hôpitaux de la capitale. L’héliport est exploité par Paris Aéroport. M 8 Balard; Tramway T 2 Suzanne Lenglen

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:00:00+02:00

