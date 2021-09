Hélice Terrestre, Saint Georges des 7 voies Site troglodytique “l’hélice terrestre”, 18 septembre 2021, Saint-Georges-des-Sept-Voies.

**Tout le week end :** Présence et animations d’artisans en lien avec le nom et l’histoire des différents troglodytes du village de l’Orbière : « Le tisserand » (tissage) , « Le boulanger » (confection et vente de pain et fouées), « Le cordonnier » ( cuir),« Les délices » (pommes tapées ) , « Le pressoir » (vignerons), « L’atelier » ( tailleur de pierre), « L’hélice terrestre » (photographe) A chaque « troglo » du site, un panneau indiquera l’histoire de celui-ci et de son nom, ainsi que des informations sur le métier de cet artisan Visites guidées tout au long de la journée assurées par des bénévoles de l’association, certains ayant connu Jacques WARMINSKI. Pour le week end réservations conseillées pour les activités proposées au 0241579592 ou [[helice.terrestre@free.fr](mailto:helice.terrestre@free.fr)](mailto:helice.terrestre@free.fr) **Le samedi 19 septembre 2020** Un parcours de randonnée (plan et infos à disposition du public) à partir de l’Hélice Terrestre en intégrant les différents patrimoines de Saint Georges des 7 Voies Visites guidées de 10h à 18h 19**h** Spectacle de danse “Perdre” par Linda Bocquel Possibilité de se restaurer sur place le samedi soir avant le spectacle.

2€ participation aux frais d’entretien / réservation conseillée

Patrimoine à vivre: artisans, conférence et conte

Site troglodytique “l’hélice terrestre” 16, L’ Orbière, 49350 Saint-Georges-des-Sept-Voies Saint-Georges-des-Sept-Voies Saint-Georges-des-Sept-Voies Maine-et-Loire



