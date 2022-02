Helga Fanderl, « Sur le vif » Collège des Bernardins, 7 avril 2022, Paris.

Helga Fanderl, « Sur le vif »

Collège des Bernardins, le jeudi 7 avril à 17:15

Dans le cadre du colloque, L’art et les formes de la nature, les 1er, 6 et 7 avril 2022, la cinéaste et artiste Helga Fanderl propose un programme de films qui témoignent de rencontres et d’échanges entre la cinéaste et le monde vivant, qu’il soit végétal, animal ou minéral. Souvent impromptus et saisis sur le vif à l’aide d’une caméra Super-8 légère, les films d’Helga Fanderl sont ensuite agencés sous forme de programmes uniques et projetés sur leur support argentique. Mes films enregistrent des rencontres avec des événements et des images du monde réel qui m’attirent. Il n’y a pas de postproduction dans mon travail. Chaque film conserve et reflète les traces de sa création, les sensations et les émotions que j’ai ressenties au moment de filmer. Chaque fois que je présente mes films, je fais une sélection, créant ainsi un programme unique pour chaque projection. De cette manière, la programmation est également devenue une partie essentielle de ma pratique, car chaque montage provisoire de films révèle différents aspects à la fois des films eux-mêmes et de leurs relations les uns avec les autres. J’ai développé une approche personnelle pour la projection de mes films. Le projecteur lui-même fait partie intégrante de la projection. Le doux bourdonnement du moteur tournant à 18 images par seconde constitue une douce bande sonore pour les films, qui sinon sont silencieux. Afin d’obtenir la position adéquate pour le projecteur, je construis souvent des piédestaux et des échelles précaires à partir de matériaux trouvés sur le site : planches, chaises, tables, et même des piles de livres. En raison de cette relation intime avec le lieu, les projections prennent souvent le caractère d’une performance unique. » Helga Fanderl Biographie Née en 1947 à Ingolstadt, Allemagne, Helga Fanderl a étudié le cinéma, entre autres, avec Peter Kubelka à la Städelschule de Francfort, et avec Robert Breer à la Cooper Union of the Arts à New York. Depuis le milieu des années 1980, elle a réuni un corpus d’environ mille courts-métrages filmés en Super-8, qu’elle montre dans le monde entier à l’occasion de programmes uniques ainsi que dans des expositions. Elle vit et travaille entre Berlin et Paris. Informations https://www.collegedesbernardins.fr/content/helga-fanderl-sur-le-vif

Collège des Bernardins 20 Rue de Poissy, 75005 Paris, France



