HELENE SIO LES TROIS BAUDETS, 16 février 2023, PARIS.

HELENE SIO LES TROIS BAUDETS. Un spectacle à la date du 2023-02-16 à 20:00 (2023-02-16 au ). Tarif : 13.0 à 13.0 euros.

LA BOULE NOIRE (PLATESV-R-2022-009915/009912) ET MIURA PRESENTENT : ce concert. Mêlant tout aussi bien sa voix profonde à des mélodies pop acidulées qu’à des ballades à fleur de peau, Hélène Sio est à l’image de sa musique : à la fois solaire et sensible, romantique mais résolument dans l’air du temps. Autrice, compositrice et interprète, son premier titre « J’aime toucher vous » a déja fait l’unanimité… Hélène Sio Hélène Sio

Votre billet est ici

LES TROIS BAUDETS PARIS 64, BOULEVARD DE CLICHY Paris

LA BOULE NOIRE (PLATESV-R-2022-009915/009912) ET MIURA PRESENTENT : ce concert. Mêlant tout aussi bien sa voix profonde à des mélodies pop acidulées qu’à des ballades à fleur de peau, Hélène Sio est à l’image de sa musique : à la fois solaire et sensible, romantique mais résolument dans l’air du temps. Autrice, compositrice et interprète, son premier titre « J’aime toucher vous » a déja fait l’unanimité….13.0 EUR13.0.

Votre billet est ici