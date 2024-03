Hélène Sido dans « Solilesse » La Fontaine d’Argent Théâtre d’humour Aix-en-Provence, mercredi 3 avril 2024.

Hélène Sido dans « Solilesse » La Fontaine d'Argent Théâtre d'humour Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Dotée d’un style incisif et singulier, elle aborde la bêtise humaine sans détours, celles des autres bien sûr… Mais la sienne surtout.

Hélène choisit d’être efficace plutôt que bienveillante. En gros, elle n’a pas encore trouvé la manière positive de dire aux autres d’aller se faire voir. Dotée d’un style incisif et singulier, elle aborde la bêtise humaine sans détours, celles des autres bien sûr… Mais la sienne surtout. Solilesse, un soliloque sur la sottise que les sots laisseront…



Hélène Sido est une humoriste qui brûle les planches et gravit rapidement les échelons, en témoignent les nombreux prix remportés. L’émergence d’une humoriste hors normes ! 17 17 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-03 21:00:00

fin : 2024-04-03 22:15:00

La Fontaine d’Argent Théâtre d’humour 5 Rue Fontaine d’Argent

Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

