Théâtre de Longjumeau, le samedi 2 octobre à 20:00

L’album « Karma » est né après plus de deux années d’écriture et signe un virage important dans la carrière d’Hélène Ségara. Les spectateurs découvriront des sons nouveaux, une atmosphère à part, celle d’un tout petit monde : celui d’Hélène. L’amour y est toujours abordé mais d’une manière différente puisque l’artiste y évoque notamment l’urgence d’une prise de conscience collective pour faire bouger les lignes.Le « Karma Tour » vous promet un voyage au cœur de vous-même, un échange profond et fusionnel où les âmes parlent aux âmes et où Hélène Ségara se livrera à son public, pour mieux se retrouver, sans faux semblants.

Tarifs: de 35€ à 45€

Elle revient avec une tournée aussi personnelle qu’intense. Théâtre de Longjumeau 20 avenue du Général de Gaulle 91160 Longjumeau Longjumeau Essonne

