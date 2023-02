HELENE SEGARA ESPACE MICHEL SIMON – SALLE ARLETTY, 12 février 2023, NOISY LE GRAND.

HELENE SEGARA ESPACE MICHEL SIMON – SALLE ARLETTY. Un spectacle à la date du 2023-02-12 à 17:00 (2023-02-12 au ). Tarif : 22.0 à 60.5 euros.

Révélée dans la comédie musicale Notre-Dame de Paris, Hélène Ségara a su toucher son public avec de nombreux succès. Elle revient avec ses plus belles chansons, mais aussi des nouveautés. Hélène Ségara interprétera ses chansons les plus connues, mais également son nouvel album aussi personnel qu’intense : Karma. Né après plus de deux années d’écriture, cet opus signe un tournant important dans la vie de la chanteuse. Les spectateurs découvriront des sons nouveaux, une atmosphère à part et intimiste. L’amour y est toujours abordé mais d’une manière différente puisque l’artiste y évoque notamment l’urgence d’une prise de conscience collective pour faire bouger les lignes. Hélène Ségara Hélène Ségara

Votre billet est ici

ESPACE MICHEL SIMON – SALLE ARLETTY NOISY LE GRAND 36, rue de la Republique Seine-Saint-Denis

Révélée dans la comédie musicale Notre-Dame de Paris, Hélène Ségara a su toucher son public avec de nombreux succès. Elle revient avec ses plus belles chansons, mais aussi des nouveautés.

Hélène Ségara interprétera ses chansons les plus connues, mais également son nouvel album aussi personnel qu’intense : Karma. Né après plus de deux années d’écriture, cet opus signe un tournant important dans la vie de la chanteuse. Les spectateurs découvriront des sons nouveaux, une atmosphère à part et intimiste. L’amour y est toujours abordé mais d’une manière différente puisque l’artiste y évoque notamment l’urgence d’une prise de conscience collective pour faire bouger les lignes.





.22.0 EUR22.0.

Votre billet est ici