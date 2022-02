Hélène Palardy // Ô Janis! L’Eolienne, 30 mars 2022, Marseille.

Hélène Palardy // Ô Janis!

L’Eolienne, le mercredi 30 mars à 20:30

Dans les années 60, Janis Joplin fait une entrée fracassante dans le panthéon du rock et bouscule les normes. Comète flamboyante, la chanteuse blanche à la voix noire marque son époque et devient une légende à 27 ans. Chanteuse rock et conteuse, Hélène Palardy partage l’histoire et le lien qu’elle a tissé avec Janis Joplin depuis de nombreuses années. En s’accompagnant à la guitare, elle donne à ce biopic chanté, intime et décalé, une énergie de concert. L’occasion de révéler les nombreuses voies que Janis Joplin a ouvertes aux femmes et de rappeler ce que son époque dit de la nôtre Plus d’infos: [http://www.leolienne-marseille.fr/helene-palardy/](http://www.leolienne-marseille.fr/helene-palardy/)

L’Eolienne 5 rue Méolan et du Père Blaize, 13001 Marseille Marseille Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-30T20:30:00 2022-03-30T23:00:00