Découverte des oeuvres : sculptures, tournage, plasticienne Helene Lusignan, 27 mars 2023, Sainte-Marie-de-Gosse.

Helene Lusignan 331 route de Bellevue 40390 Sainte Marie de Gosse Sainte-Marie-de-Gosse 40390 Landes Nouvelle-Aquitaine

Le travail de la sculpture et de la résine sont des disciplines reconnues par les métiers d’art.

Au travers de mon travail, je tente d’unir le macrocosme et le microcosme, afin de rendre visible l’invisible et de créer l’unité tant attendue. Je travaille de l’infiniment grand à l’infiniment petit, de l’univers à la cellule. De la vue satellite ou aérienne, au détail d’un peau, d’une mousse, d’une écorce.

Mon travail se décline en 6 éléments : Bois – Feu – Eau – Terre – Vent – Métal.

La naissance d’une de mes œuvres se situe en premier lieu, dans mon Âme. Ensuite, elle migre dans le cerveau où les formes, couleurs, techniques, s’agencent et se finalisent. Cet espace est magique ! Rien ne vient contrecarrer la réalisation, tout se fait de façon fluide, propre, organisé et simple, autant de fois que je le désire. Ici, la géométrie fractale à sa place. Tout semble s’imbriquer à toutes les échelles et pour tous les domaines : biologie, anatomie, géologie, astronomie, vulcanologie, morphologie, galaxie….

J’ai cherché pourquoi je ne retrouvais pas dans mes oeuvres cette organisation. Je suis arrivée à cette conclusion suivante : je suis plus proche de la théorie du chaos.La modification des conditions initiales entraînent un résultat imprévisible : l’introduction physique des matériaux, des médiums et l’action directe établie par l’artiste, engendre des résultats imprévisibles sur l’œuvre.

Je me sens proche de cette théorie, elle engage une réflexion à devenir humble et à notre responsabilité sur nos actions, nos modifications sur les éléments.

Les technique et choix des médiums : s’imposent à moi, lorsque ma démarche s’affirme.

Les résines sont utilisées dans les domaines suivants : Alimentaire (cannettes, cuve à vin – bière) – Construction ( revêtement des sols, peintures) – Navigation aérienne et spatiale ( avions, fusées, satellites ) – Décoration – Chimie (citernes, pipelines, tuyauterie) – Electricité (lave vaisselle, lave linge, turbines, transformation, interrupteurs, éoliennes) – Electronique (circuit imprimés, information, composants électroniques, puces, mémoires) -Transport, (carrosserie, coque) – Sport et loisirs (raquette, planches, ski, clubs de golf, canne a pêche, instruments de musique).

C’est un matériau complexe à utiliser, les bons résultats dépendent de nombreuse variables : Température, hygrométrie, texture, épaisseur, qualité de l’inclusion, pour n’en citer que quelques uns…

La fibre de verre est utilisée : Isolation, optique, télécommunication, santé, construction. Les pigments : spéciaux pour la résine et la fibre de verre.

Le bois : j’utilise le bois ancien, il porte les marques du temps. Les racines me racontent la terre. Les branches et les troncs torsadés me chuchote le vent.

Lorsque l’outil commence à caresser et tailler, parfois le bois se rompt. Je dois alors prendre un nouveau chemin et le laisser m’emmener vers d’autres voies. Je deviens donc plus humble et je dois accueillir cette nouvelle route. Dans notre vie, nous sommes souvent confrontés au changement. Il n’est pas toujours facile à accepter…

Mes médiums me donnent la possibilité de faire naître les profondeurs de notre monde, sa fragilité, son énergie, ses couleurs et de pétrifier le bois dans mes sculptures.

L’artiste : J’aime à me sentir comme un médium. Lorsque je suis avec la matière, j’ai cette impression de ne plus m’appartenir…. Je deviens peut être l’instrument d’une autre force. … HL



Fleur de Miel sculpture Hélène Lusignan