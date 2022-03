Hélène Guinepied, l’Art en Liberté – visite commentée Auxerre Auxerre Catégories d’évènement: Auxerre

Yonne

Hélène Guinepied, l’Art en Liberté – visite commentée Auxerre, 9 mars 2022, Auxerre. Hélène Guinepied, l’Art en Liberté – visite commentée Abbaye Saint-Germain 2 Place Saint-Germain Auxerre

2022-03-09 – 2022-03-09 Abbaye Saint-Germain 2 Place Saint-Germain

Auxerre Yonne EUR Les Musées d’art consacrent une exposition à Hélène Guinepied, artiste, créatrice et pédagogue nivernaise trop peu connue. De ses œuvres inspirées par le japonisme et les Nabis à sa méthode révolutionnaire d’enseignement du dessin, découvrez les nombreuses facettes de cette artiste. +33 3 86 18 05 50 Les Musées d’art consacrent une exposition à Hélène Guinepied, artiste, créatrice et pédagogue nivernaise trop peu connue. De ses œuvres inspirées par le japonisme et les Nabis à sa méthode révolutionnaire d’enseignement du dessin, découvrez les nombreuses facettes de cette artiste. Abbaye Saint-Germain 2 Place Saint-Germain Auxerre

