Les Musées d’art et d’histoire consacrent une exposition à Hélène Guinepied, artiste, créatrice et pédagogue nivernaise trop peu connue.

De ses oeuvres inspirées par le japonisme et les Nabis à sa méthode révolutionnaire d'enseignement du dessin, découvrez les nombreuses facettes de cette artiste. https://www.auxerre.fr/Animee/Culture/L-abbaye-Saint-Germain Saturday 14 May, 19:00 Los Museos de Arte e Historia dedican una exposición a Hélène Guinepied, artista, creadora y pedagoga nivernesa demasiado poco conocida.

Desde sus obras inspiradas en el japonismo y los nabis hasta su revolucionario método de enseñanza del dibujo, descubra las muchas facetas de esta artista.

