Hélène DELPRAT et François RIBES Maison Victor Hugo Paris, 2 octobre 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le samedi 2 octobre 2021

de 19h à 23h

gratuit

Rencontres inattendues – Exposition du Fonds d’Art contemporain – Paris Collections, visibles en avant première pour Nuit Blanche. Du 2 octobre au 15 décembre 2021, les œuvres du Fonds d’art contemporain – Paris collections se dévoilent sous forme de parcours thématiques dans des lieux du quotidien. Pour Nuit Blanche, la Maison Victor Hugo présente 2 artistes de la collection municipale, Hélène DELPRAT et François RIBES. Jusqu’à 23h les visiteurs pourront visiter l’appartement de Victor Hugo en nocturne (dernières entrées à 22h30). Hélène Delprat

La Beauté est dans la rue – Dessin L’œuvre d’Hélène DELPRAT est inspirée par Mai 68, en particulier le général de Gaulle et Daniel Cohn-Bendit, et appartient aux “dessins radiophoniques” de l’artiste : elle écoute et retranscrit par le dessin des fragments d’émission de France Culture. François Ribes

Sans titre (autoportrait manqué, organes sympas)

Sans titre (crâne “sapin”aux trois boules à la base)

– Dessin François Ribes, Sans titre (crâne « sapin » aux trois boules à la base), Pierre noire sur papier – Photo : Stéphane Piera/Parisienne de Photographie © François Ribes Nuit Blanche -> Nuit Blanche Maison Victor Hugo Paris 6 place des Vosges Paris 75004

