Hélène Baumel, lauréate du Grand Prix L-G Baudry 2022 Fondation Taylor Paris, mardi 16 janvier 2024.

Du lundi 15 janvier 2024 au samedi 03 février 2024 :

mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi

de 13h00 à 19h00

.Tout public. gratuit

Du 15 janvier au 3 février, seront présentées dans la galerie, les œuvres d’Hélène Baumel lauréate du Grand Prix Léon-Georges Baudry 2022

Hélène Baumel commence sa formation à l’Ecole régionale des Beaux-arts de Valence, avant de devenir l’élève de Jacques Lagrange aux Beaux-arts de Paris et d’obtenir son diplôme de gravure en 1975. En 2018, elle est lauréate du prix Marie et Léon Navier de la Fondation Taylor. Elle reçoit le grand prix Léon-Georges Baudry en 2022. Hélène Baumel enseigne la gravure sur bois et lino dans l’Atelier de gravure de Chaville. Elle est également illustratrice de livres d’artistes.

Montagnes aux pentes vertigineuses, eau transparente, reflets, rochers… la nature est la source d’inspiration première d’Hélène Baumel. Dans ses oeuvres, elle en propose ainsi une interprétation personnelle, en taille douce, aquatinte ou taille d’épargne. Le rapport des couleurs repose parfois sur des nuances infimes, en une savante ordonnance de la lumière.

Fondation Taylor 1, rue la Bruyère 75009 Paris

Contact : https://www.taylor.fr/expositions/2024/helene-baumel-laureate-du-grand-prix-l-g-baudry-2022

