Le vendredi 17 juin 2022

de 19h30 à 00h00

. payant Tarif réduit : 8.37 EUR Tarif normal : 10.39 EUR

Le 17 juin, le Point fort d’Aubervilliers vous dévoilera une programmation au top pour une soirée musicale. A vos résas !

Helena Récalde

Bercée par les rythmes de la côte du Pacifique et les mélodies andines, Helena Récalde bassiste, contrebassiste et chanteuse équatorienne compose et écrit une musique chargée d’émotion, de son vécu et des histoires de son pays d’origine. Elle s’entoure de musiciens éclectiques et talentueux pour colorer ses compositions de jazz et d’improvisation.

Son disque «KARISHINA» nous offre une musique métissée; du jazz aux rythmes afro-latins pour nous emporter dans un voyage au sommet des Andes.

Ses textes évoquent les vallées de la cordillère, la maman qui soigne, la nostalgie de l’enfance, la joie des choses simples, le tout sur des airs de l’Amérique Latine et l’énergie qui caractérise cette musicienne qui mène son groupe par le groove de ses lignes de basse.

Les Dames de la Joliette

Les cinq « Dames de la Joliette » viennent chacune d’une rive différente de la Méditerranée ; elles portent en elles la Sicile, la Provence, la Grèce, la Kabylie et l’Espagne. Le compositeur Gil Aniorte Paz les a invitées à chanter les textes de poétesses. « Les femmes sont souvent oubliées dans l’histoire de la littérature, alors que les poétesses que nous chantons ont toujours des histoires magnifiques » s’agace Maura Guerrera, la Sicilienne de la bande. « Je suis honorée de leur prêter ma voix ». Marseille aussi prête sa voix. La ville inspire ces chanteuses quand elles frappent un pandeiro de sambiste brésilien ou tambourinent sur la table. Sans elle, pas de collectif. « Marseille, c’est un endroit où on peut vibrer avec les autres » s’enflamme Maura. « C’est aussi un endroit où il y a une forte présence méditerranéenne. Il y a un vrai amour pour la diversité, pour la mixité ». Elle avoue : « Même si une partie de moi reste en Sicile, je trouve que ça a beaucoup de sens d’être ici, de participer à de tels projets ».

Le Point Fort d’Aubervilliers 174 Avenue Jean Jaurès 93300 Aubervilliers

Contact : https://www.lepointfort.com/events/helena-recalde-les-dames-de-la-joliette/

