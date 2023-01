Helena Recalde – Festival Au Fil des Voix 2023 Le 360 Paris Music Factory, 31 janvier 2023, Paris.

Le mardi 31 janvier 2023

de 20h30 à 22h00

. payant

Plein : 19€ Réduit : 17€

Le rendez-vous des grandes voix du monde.

Bassiste, chanteuse, auteure et compositrice équatorienne. Elle mélange la musique de ses origines avec le jazz et réalise de nombreux concerts en France et à l’étranger. Son talent et son goût pour les musiques improvisées l’amènent à partager la scène avec des grandes figures du jazz et de la world music. Dans Karishina, son nouvel album, Helena Recalde et ses musiciens interprètent tour à tour des compositions originales, des chansons traditionnelles latino-américaines, ainsi qu’un thème du répertoire jazz (« Afro Blue »). Au sein de cet univers musical, la nostalgie des mélodies andines se mêle à la joie piquante des rythmes afro du Pacifique en passant par des tonalités jazz et leurs improvisations vertigineuses, le tout agrémenté de textures de la nature et de titres engagés.

LINE-UP

Helena Recalde · Basse, contrebasse et chant

Fady Farah · Piano

Vanesa Garcia · Batterie, percussion, son de la nature

Ninon Valder · Flûte et choeur

ACTUALITÉ DISCOGRAPHIQUE

Karashina / Juin 2022 / Fincasud Production / Inouïe distribution / Artpie’Cultrices

Le 360 Paris Music Factory 49 Rue Myrha 75018 Paris

Contact : https://www.aufildesvoix.com/programmation/helenarecalde/ https://fr-fr.facebook.com/aufildesvoix/ https://fr-fr.facebook.com/aufildesvoix/ https://www.aufildesvoix.com/billetterie

