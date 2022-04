Helena Hauff + Deena Abdelwahed + Bernadette – UV x RadioFG Marseille 3e Arrondissement, 21 mai 2022, Marseille 3e Arrondissement.

Helena Hauff + Deena Abdelwahed + Bernadette – UV x RadioFG Cabaret Aléatoire 41 Rue Jobin Marseille 3e Arrondissement

2022-05-21 23:00:00 23:00:00 – 2022-05-21 Cabaret Aléatoire 41 Rue Jobin

Marseille 3e Arrondissement Bouches-du-Rhône

15 21 Ultra-Violet



Les Samedis

Des plateaux artistiques qui vont au-delà des spectres habituels



Line Up



• Helena Hauff (Ninja Tune, Dark Entries – Hamburg, Allemagne)

Techo Industrielle, Acid.

Brute de décoffrage.

Ancienne résidente du club Golden Pudel dans sa ville natale de Hambourg, Helena a vu son profil et sa réputation mondiale croître de manière exponentielle grâce à son authenticité et à ses DJ sets organisés de manière experte, couvrant l’acide, l’électro, l’EBM, la techno et le post punk. Helena Hauff, travaille essentiellement sur analogique et livre ainsi une expérience musicale exclusive et fracassante qui avoisine les 150 bpm.



• eena Abdelwahed (InFine Music, Lurch – Toulouse, France)

Bass, Techno expérimentale, Oriental

Hybride, sombre et abrasive.

Issue de la scène musicale alternative tunisienne, Deena s’emploie à injecter une dose d’innovation et d’expérimentation dans l’Electro Dance Music. En combinant rythmes urbains et touche personnelle, elle propose une musique d’avant-garde particulièrement énergique.



• Bernardette (The Dare Night – Grenoble, France)

Électro, Brut, Breakbeat, Acid house

Grenobloise old-school dans l’air du temps.

Appréciée pour ses dj sets aux multiples facettes, Bernadette s’affranchit des restrictions de genre et se ballade entre de la house, la rave et jusqu’à la bass music : elle propose toujours un moment envoûtant qui oscille entre les lignes acides et les grooves puissants, offrant un voyage intense et palpitant à son public.

