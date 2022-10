Helena Cueto, 14 janvier 2023, .

Helena Cueto



2023-01-14 20:30:00 – 2023-01-14

EUR 15 15 Un fil conducteur n’est pas toujours écrit, et tout comme l’est le flamenco, la scène est un terrain brut où de chaque rencontre se crée un univers. Du flamenco traditionnel, aux rencontres avec la musique classique, en passant par le théâtre et des créations plus contemporaines, Helena Cueto est une artiste passionnée qui attache une attention particulière à la sincérité émotionnelle qui se dégage depuis la scène, et du public vers la scène.



Ouvrière du temps et dans un perpétuel apprentissage, Helena Cueto s’engage également dans la transmission des savoirs, du baile ainsi que de la culture flamenca et andalouse, contribuant humblement à maintenir l’écho éternel des maestros qui forgent la tradition, et suscitant à la fois, grâce à une approche personnelle, l’intérêt pour la création et la résonance actuelle de cet art.

Un flamenco puissant, sensuel et actuel.

dernière mise à jour : 2022-10-10 par