L’Unisson, le jeudi 10 mars 2022 à 20:30

Sorti en novembre 2020, son premier album « Les Grandes Traversées » parle de la femme à travers les cultures du monde. Helen Juren chante en plusieurs langues, français, tchèque, espagnol, turque, etc. pour faire voyager les sonorités des langues du monde. Véritable ode à la femme, la poésie de l’autrice-compositrice évoque l’amour, l’exil ou encore le voyage. Mélodie des mots, des guitares latino, des sonorités d’Afrique et d’Orient façonnent les chansons. « Cet album rassemble les thèmes favoris d’Helen Juren. Notamment son combat pour la liberté de toutes les femmes du monde. Elle entraîne tout le monde avec elle et s’il faut traverser les grandes épopées du siècle, autant écouter très attentivement sa voix pure et sa parole profonde. » Le Midi Libre Découvrez les ateliers d’écriture dans le programme dédié à Festiv’Elles ! _Sur scène :_ _Helen Juren : chant,_ _auteure-compositrice_ _Thierry Le Pollès : guitares,_ _choeurs, co-compositeur_ _François Collombon : batterie,_ _percussions, choeurs_ _Ben Body : basse, choeurs_ Dans le cadre de **Festiv’Elles**

Plein tarif : 12€ / Tarif réduit : 9€

L'Unisson 27 Rue Bernard Million, 45140 Saint-Jean-de-la-Ruelle

