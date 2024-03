Helen Juren en concert à l’Horloge Tracy-le-Mont, samedi 1 juin 2024.

Helen Juren en concert à l’Horloge Tracy-le-Mont Oise

Son travail d’artiste est une recherche de dialogue entre les cultures, entre les arts et les musiques pour explorer les liens entre les peuples. Son album Folk Ethnik Les Grandes Traversées est sorti en novembre 2020. Il parle de la femme à travers les cultures du monde .

Elle y chante dans plusieurs langues (français, tchèque, zoulou, turc, espagnol, wolof, kabyle…) pour faire voyager les sonorités des langues du monde.

Ses textes parlent de l’amour, l’exil, la femme, et les voyages qui vous emmènent loin et tout près, dans un métissage de world music et de chanson française sur fond de guitares Latinos et sur des mélodies d’Afrique et d’Orient.

Les musiciens qui l’accompagnent viennent de la scène World Music.

En parallèle à ses métiers de la scène, elle écrit de la poésie classique et de la poésie libre, dans des recueils poétiques et dans des chansons. Elle a reçu plusieurs distinctions pour ses poèmes et a été publiée dans de nombreux ouvrages poétiques collectifs.

http://www.traces-et-cie.org/Billeterie/2024/MH/05-helenjuren.htm

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-01 20:30:00

fin : 2024-06-01 22:30:00

56 Rue de Nervaise

Tracy-le-Mont 60170 Oise Hauts-de-France prod@traces-et-cie.org

