Hélèm Les Disquaires, 7 juillet 2021-7 juillet 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Le mercredi 7 juillet 2021

de 20h à 22h

payant

Cocktail pop rock électro avec Hélèm!!!

Hélèm est un projet porté par Pauline Martin-Chatenet, auteure, compositrice et interprète. Ses morceaux – tous écrits en anglais – mélangent rock, pop et dispositifs électroniques. Son premier EP, Dream Place, sorti le 10 septembre 2020 en streaming, illustre un univers sonore varié qu’elle habite avec des histoires personnelles et une écriture à la fois intuitive et singulière.

Elle travaille ses live avec Baptiste Mourot, Cédric Bermond, et Santiago Barreto avec qui elle arrange ses compositions. Désireuse d’utiliser des textures plus organiques et acoustiques, la pop de Hélèm tend maintenant à devenir plus rock et indépendante, identité qu’elle construit désormais avec son groupe de musiciens en live et en studio.

Les Disquaires 6 Rue des Taillandiers Paris 75011

8 : Ledru-Rollin (292m) 5 : Bréguet – Sabin (456m)



Contact :Les Disquaires 0140219460 jerry@lesdisquaires.com https://bit.ly/Helem0707

Date complète :

