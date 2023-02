Rencontre avec Hélavie Couture Hélavie Couture et Création Rouvre Catégories d’Évènement: Deux-Sèvres

Je souhaite partager avec vous ma passion et vous proposer tout au long de la semaine une exposition, des échanges. Et tout simplement venir à la rencontre de mon métier. Hélavie Couture et Création 68 route de Champdeniers 79220 Rouvre Rouvre 79220 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine Hélavie est une entreprise artisanale et locale qui propose des créations de robes, sacs et accessoires, cuir et tissus provenant le plus souvent de coupons ou de peaux d'anciennes collections.

Etant couturière diplômée, je confectionne vos idées à votre image.

Je propose la confection sur-mesure de robes de mariée, cérémonie et autres.

Je mélange les genres, les styles et les matières en habillements, sacs et accessoires.

Je vous attends nombreux pour partager avec vous ma passion et vous proposer tout au long de la semaine une exposition, des échanges. Et tout simplement venir à la rencontre de mon métier. Uniquement sur RDV

2/3 Personnes maxi, stationnement possible

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-28T15:00:00+02:00

2023-04-02T18:00:00+02:00 Personnelle

