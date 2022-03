HÉLAS Quillan Quillan Catégories d’évènement: Aude

À partir de 12 ans CIE CLAUDE VANESSA

« C'est l'histoire de quatre membres d'une même famille qui dînent ensemble chaque soir que le bon diable fait. Hélas, l'arrivée d'un oncle Michel Mi-artiste et d'une adjointe à la culture férue de séries télévisés grand public vient faire vaciller leur ambitieux projet de platitude ordinaire. Cette intervention sonnera le glas du sempiternel repas pris à heure fixe, des phrases creuses répétées à l'envi et des petits plats mitonnés dans les grands à deux adolescents en mal de liberté. Elle permettra aussi, peut-être, d'en sauver quelques-uns (mais pas tous). » Alicia Dorey

