Depuis quatre jours, neuf artistes compagnons du Triton animent des stages d’improvisation de très haut vol auprès de musiciens qui ont à coeur d’apprendre ou d’enrichir leur capacité à composer et à orchestrer dans l’instant. Ce soir, pour cette première série de concerts des musiciens membres de l’équipe pédagogique de cette nouvelle Académie d’été, nous aurons le privilège d’assister à la création d’un quartet inédit et innovant, composé d’instrumentistes qui se connaissent humainement très bien et qui partagent la scène depuis de nombreuses années. Soyez certains qu’avec Sylvaine Hélary, Sarah Murcia, Benjamin Moussay et Sylvain Cathala, le mot d’ordre sera la volonté de transgresser les codes et de dépasser le prévisible, pour laisser jaillir une musique nouvelle et un son puissant, en toute liberté. **Sylvaine Hélary** flûtes **Sarah Murcia** contrebasse **Benjamin Moussay** piano **Sylvain Cathala** saxophone ténor, composition

