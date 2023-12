Salon des créateurs et artisans du Territoire Heiteren, 9 mars 2024 07:00, Heiteren.

Heiteren,Haut-Rhin

Ce premier salon en un cadre bucolique, verra la participation de 25 exposants, tous issus des villages proches qui illustreront les initiatives mises en place pour répondre aux attentes de leurs habitants. Le thème central du salon est le recyclage des déchets et de l’économie circulaire. De nombreuses animations seront proposées en fonction de la météo.

2024-03-09 fin : 2024-03-10 . EUR.

Heiteren 68600 Haut-Rhin Grand Est



This first show in a bucolic setting will see the participation of 25 exhibitors, all from nearby villages, illustrating the initiatives put in place to meet the expectations of their residents. The central theme of the show is waste recycling and the circular economy. Numerous activities will be on offer, weather permitting

Este primer salón en un marco bucólico contará con la participación de 25 expositores, todos ellos de pueblos cercanos, que ilustrarán las iniciativas puestas en marcha para responder a las expectativas de sus habitantes. El tema central del salón es el reciclaje de residuos y la economía circular. Dependiendo del tiempo que haga, se ofrecerán numerosas actividades, entre ellas

An dieser ersten Messe in einem bukolischen Rahmen nehmen 25 Aussteller teil, die alle aus den nahegelegenen Dörfern stammen und die Initiativen veranschaulichen, die eingeführt wurden, um den Erwartungen ihrer Einwohner gerecht zu werden. Das zentrale Thema der Messe ist das Abfallrecycling und die Kreislaufwirtschaft. Je nach Wetterlage werden zahlreiche Animationen angeboten

Mise à jour le 2023-12-05 par Office de Tourisme Alsace Rhin Brisach