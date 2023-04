Marche gourmande, 24 juin 2023, Heiteren.

Marche gourmande semi-nocturne sur un parcours ombragé et verdoyant au coeur de la forêt de la Hardt. Escapade agrémentée de 5 haltes gustatives. Départs échelonnés de 16h à 18h30..

2023-06-24 à ; fin : 2023-06-24 . EUR.

Heiteren 68600 Haut-Rhin Grand Est



Semi-nightly gourmet walk on a shady and green path in the heart of the Hardt forest. Escapade decorated with 5 gustatory stops. Staggered departures from 4pm to 6:30pm.

Paseo gastronómico semi-nocturno por una ruta verde y sombreada en el corazón del bosque de Hardt. Una escapada con 5 sabrosas paradas. Salidas escalonadas de 16:00 a 18:30.

Halbnächtlicher Gourmet-Spaziergang auf einer schattigen und grünen Strecke im Herzen des Hardtwaldes. Eskapade mit 5 Geschmacksstationen. Gestaffelte Abfahrt von 16 Uhr bis 18.30 Uhr.

Mise à jour le 2023-04-05 par Office de Tourisme Alsace Rhin Brisach