Bourse aux vêtements, 14 mai 2023, Heiteren.

Affaires enfants et vêtements (enfants et adultes). Repas du midi du 12 mai :Tourte vigneronne/salade. Fromage et Dessert maison et café

Repas du midi du 15 septembre : Poêlée alsacienne (choucroute avec knepflés) Dessert maison et café

Buvette et petite restauration sur place.

2023-05-14 à ; fin : 2023-05-14 14:00:00. 0 EUR.

Heiteren 68600 Haut-Rhin Grand Est



Children’s stuff and clothes (children and adults). Lunch on May 12 : Winegrower’s pie/salad. Cheese and home made dessert and coffee

Lunch on September 15: Alsatian pan (sauerkraut with knepflés) Home-made dessert and coffee

Refreshment bar and snacks on the spot

Cosas y ropa para niños (niños y adultos). Almuerzo del 12 de mayo: Tourte vigneronne/ensalada. Queso casero y postre y café

Comida del 15 de septiembre: Carne a la sartén alsaciana (chucrut con knepflés) Postre casero y café

Refrescos y tentempiés in situ

Kindersachen und Kleidung (Kinder und Erwachsene). Mittagessen am 12. Mai :Tourte vigneronne/salade. Hausgemachter Käse und Dessert und Kaffee

Mittagsmahlzeit vom 15. September: Elsässische Pfanne (Sauerkraut mit Knöpfle) Hausgemachtes Dessert und Kaffee

Getränke und kleine Snacks vor Ort

Mise à jour le 2023-04-04 par Office de Tourisme Alsace Rhin Brisach