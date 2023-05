HEILLECOURT MA VILLE NATURE Parc de l’Embanie, 13 mai 2023, Heillecourt.

Notre grand Rendez-vous « Heillecourt ma ville nature » revient les 13 et 14 mai 2023

Auparavant appelé Saveurs Nature depuis 2009 et organisé à la Maison du Temps Libre, l’événement s’est installé depuis 2022 dans un écrin de verdure le Parc de l’Embanie.

Les exposants vous accueillent pour un week-end riche en rencontres, en découvertes et en animations.

Une déconnexion en pleine nature, un endroit idéal pour les gourmets et les amoureux de la nature.

4 villages : « Saveurs », « Nature », « Sport-santé » et « Repaire du jeu » permettront aux visiteurs de repartir avec des pistes pour leur bien-être.. Tout public

Dimanche 2023-05-13 à 10:00:00 ; fin : 2023-05-13 20:00:00. 0 EUR.

Parc de l’Embanie

Heillecourt 54180 Meurthe-et-Moselle Grand Est



Our great Rendezvous « Heillecourt ma ville nature » returns on May 13 and 14, 2023

Previously called Saveurs Nature since 2009 and organized at the Maison du Temps Libre, the event has been held since 2022 in a green setting, the Parc de l’Embanie.

The exhibitors welcome you for a weekend rich in meetings, discoveries and animations.

An ideal place for gourmets and nature lovers to unwind in the middle of nature.

4 villages: « Flavors », « Nature », « Sport-health » and « Game Den » will allow visitors to leave with tips for their well-being.

Nuestra gran Cita « Heillecourt ma ville nature » vuelve los días 13 y 14 de mayo de 2023

Anteriormente llamado Saveurs Nature desde 2009 y organizado en la Maison du Temps Libre, el evento se celebra desde 2022 en el marco verde del Parc de l’Embanie.

Los expositores le dan la bienvenida a un fin de semana lleno de encuentros, descubrimientos y actividades.

Un lugar para relajarse en plena naturaleza, un lugar ideal para gourmets y amantes de la naturaleza.

4 villages: « Sabores », « Naturaleza », « Deporte-Salud » y « Game Den » permitirán a los visitantes salir con consejos para su bienestar.

Unser großes Rendez-vous « Heillecourt ma ville nature » kehrt am 13. und 14. Mai 2023 zurück

Die Veranstaltung, die seit 2009 unter dem Namen Saveurs Nature bekannt ist und im Maison du Temps Libre organisiert wird, findet seit 2022 in einer grünen Oase, dem Parc de l’Embanie, statt.

Die Aussteller erwarten Sie zu einem Wochenende voller Begegnungen, Entdeckungen und Animationen.

Ein Ort zum Abschalten inmitten der Natur, ideal für Feinschmecker und Naturliebhaber.

in den vier Dörfern « Saveurs », « Nature », « Sport-santé » und « Repaire du jeu » können die Besucher Anregungen für ihr Wohlbefinden mit nach Hause nehmen.

Mise à jour le 2023-04-15 par DESTINATION NANCY