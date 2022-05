HEILLECOURT MA VILLE NATURE Heillecourt, 21 mai 2022, Heillecourt.

Au coeur du Grand Parc de l’Embanie, les visiteurs sont invités à découvrir le temps d’une pause Heillecourt, ma ville nature une destination Saveurs et villages.

Les 21 et 22 mai 2022, les exposants vous accueillent pour un week-end riche en rencontres, en découvertes et en animations.

A travers 4 villages : les Saveurs, la Nature, le Sport-santé et le Savoir-faire, le visiteur repartira avec des pistes pour son bien-être et celui de ses proches.

Circuits courts, recyclage, économies d’énergie, sport-santé, jardinage au naturel, mobilités douces…Ce rendez-vous permet de réfléchir et repartir avec des pistes pour que chacun, dans ses choix quotidiens, reprenne en main ses modes de consommation et de déplacement tout en contribuant à améliorer l’environnement. Il nous rappelle l’importance de sensibiliser nos enfants à cette démarche.

Chaque année, d’autres exposants viennent nous rejoindre convaincus par l’organisation de la manifestation qui a pour objectif d’offrir aux consommateurs une garantie de qualité et de redonner aux producteurs et aux créateurs locaux une place de choix dans l’univers complexe de la consommation.

2 jours où le terreau de savoir-faire prend toute sa splendeur

2 jours pour découvrir la nature

Ateliers participatifs, ferme pédagogique, jeux insolites proposés à toute la famille, conseils pour le jardinage, pour le bien-être, pour faire des gestes pour l’environnement ou des économies d’énergie …

