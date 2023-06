Camp itinérant à vélo « Ma jolie vallée rhénane » Heiligenstein Heiligenstein, 17 juillet 2023, Heiligenstein.

Camp itinérant à vélo « Ma jolie vallée rhénane » 17 – 28 juillet Heiligenstein 580 Euros

Nous voyagerons directement sur nos bicyclettes, une camionnette à nos côtés pour nos bagages. Et puis nous planterons nos tentes près des salles paroissiales de Heiligenstein, Ostheim, Sélestat et Gerstheim. Au programme cette année pleins d’animations, nos bons temps Spis et des jeux, la belle vie au grand air, des créations artistiques aussi et l’amitié, évidemment.

Attention : équipement cycliste ainsi qu’une bonne forme physique sont exigés. La participation à un week-end test les 8/9 juillet fait également partie de l’engagement des familles.

Heiligenstein 45 Rue Principale, 67140 Heiligenstein Heiligenstein 67140 Bas-Rhin Grand Est

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-17T09:30:00+02:00 – 2023-07-18T01:29:00+02:00

2023-07-28T07:00:00+02:00 – 2023-07-28T14:30:00+02:00

cyclotourisme camping

U. Richard-Molard