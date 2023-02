Visite d’un atelier-boutique de bijouterie joaillerie Heïdi Sacco Bijoux, 27 mars 2023, Paimpol.

Heïdi Sacco Bijoux 7 rue du 18 Juin, 22500 Paimpol Paimpol 22500 Côtes-d’Armor Bretagne

Venez visiter un vrai atelier de bijouterie joaillerie de créatrice dans lequel vous découvrirez des créations artisanales et originales de bijoux en métaux précieux et pierres (précieuses, fines et ornementales) dans un univers bien particulier.

En effet, c’est dans la bijouterie ancienne, le voyage et les quêtes aux trésors que je puise mon inspiration, en racontant des histoires imaginaires où subsiste néanmoins le doute sur l’existence de ces peuples ou personnages empreintés de réalité.

Les influences du passé et du présent sont marquées par des jeux de texture et d’aspect du métal (argent, et or sur commande) dont l’utilisation récurrente d’une technique bien particulière : la fonte à l’os de seiche. Cette technique, qui existe depuis longtemps en bijouterie, consiste à utiliser un os de seiche comme moule. Le métal en fusion est coulé dans ce moule de façon à prendre l’empreinte du motif gravé ainsi que l’effet texturé (stries ou vagues) que donne l’os de seiche.

Par ces effets à la fois bruts et travaillés du métal, le bijou nous donne l’impression de découvertes de vestiges du passé et, ainsi, nous emmène faire un voyage dans le temps et dans nos rêves en nous plongeant dans des civilisations anciennes et lointaines imaginaires.

Tous les bijoux sont uniques et réalisés dans mon atelier boutique situé à Paimpol, dans les Côtes d’Armor, et des démonstrations de fonte à l’os de seiche seront prévues à l’occasion des JEMA.

Soyez donc les bienvenus tout au long de la semaine pour découvrir ce fabuleux métier de bijoutier joaillier créateur !



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-27T10:30:00+02:00

2023-04-02T18:00:00+02:00

Heidi Sacco Bijoux