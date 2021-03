Aoste Théâtre Splendor,Aoste Aoste « Heidi Project » de Curious Industries Théâtre Splendor,Aoste Aoste Catégorie d’évènement: Aoste

HEIDI PROJECT est un « documentaire live » où la parole et la musique sont portées sur scène par les protagonistes mêmes des films qui défilent à l’écran. Alessandra Celesia se raconte à la première personne et lance les extraits en direct. La chanteuse-pianiste Adélys joue la colonne sonore des récits filmiques dans lesquels elle aussi évolue en tant que personnage.

Ce spectacle a été enregistré au Théâtre Splendor d’Aoste le 16 mars 2021 et est diffusé en ligne sur la plateforme [https://bobine.tv](https://bobine.tv)

Accès gratuit: https://bobine.tv

HEIDI PROJECT (Spectacle en ligne sur bobine.tv) est un « documentaire live » où la parole et la musique sont portées sur scène par les protagonistes mêmes des films qui défilent à l'écran.

2021-03-20T21:30:00 2021-03-20T22:30:00;2021-03-21T21:30:00 2021-03-21T22:30:00;2021-03-22T21:30:00 2021-03-22T22:30:00;2021-03-23T21:30:00 2021-03-23T22:30:00;2021-03-24T21:30:00 2021-03-24T22:30:00;2021-03-25T21:00:00 2021-03-25T22:30:00

