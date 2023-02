HEI MAI LI ET SES CISEAUX D’ARGENT LE FUNAMBULE-MONTMARTRE PARIS Catégories d’Évènement: 75018

HEI MAI LI ET SES CISEAUX D'ARGENT LE FUNAMBULE-MONTMARTRE, 8 février 2023, PARIS. HEI MAI LI ET SES CISEAUX D'ARGENT LE FUNAMBULE-MONTMARTRE. Un spectacle à la date du 2023-02-08 au 2023-03-19 11:00. Tarif : 18.0 à 18.0 euros. Un conte chinois adapté en théâtre d'ombres et de papier comme un cocon aux couleurs de l'enfance, pour partager un doux moment de poésie en famille! adaptation pour Théâtre d'ombre et papier découpé d'un conte Chinois Dans un petit village en Chine, blotti au pied d'une haute montagne, abritant son protecteur le Dragon de glace, Heï Maï Li, fait le bonheur des enfants avec ses ciseaux d'argent. A la sortie de l'école, les enfants se précipitent chez elle, alors Heï Maï Li sort les ciseaux d'argent qui ne quittent jamais la poche de son tablier, elle prend une feuille de papier, et sous les yeux captivés des petits, elle plie, découpe…Et quand elle déplie, grenouilles, libellules, fleurs prennent vie entre les doigts d'Heï Maï Li. Mais un jour, la renommée d'Heï Maï Li parvient jusqu'aux oreilles de l'Empereur, cupide et cruel.

Détails Catégories d’Évènement: 75018, Paris Autres Lieu LE FUNAMBULE-MONTMARTRE Adresse 53 RUE DES SAULES Ville PARIS Tarif 18.0-18.0 lieuville LE FUNAMBULE-MONTMARTRE PARIS Departement 75018

