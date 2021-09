“Hegel féministe. Les aventures d’Antigone” (Vrin) par Jean-Baptiste Vuillerod Palais des Beaux-Arts de Lille, 20 novembre 2021, Lille.

Palais des Beaux-Arts de Lille, le samedi 20 novembre à 10:30

«Hegel féministe», l’expression a de quoi surprendre. Anachronique d’abord, comment le philosophe mort en 1831 aurait-il pu envisager le problème du féminisme né avec les luttes et théories féministes du XXe et du début du XXIe siècle ? Expression même inadéquate, sinon choquante, la philosophie hégelienne n’est-elle pas, pour le dire avec Derrida, le lieu même du « phallogocentrisme » liant la rationalité du logos à une affirmation de la supériorité masculine et à une dévalorisation du féminin ? Pourtant si, après et malgré ces critiques, la philosophie hégélienne nous demeurait précieuse pour réfléchir le féminisme ? Et si son analyse de la figure d’Antigone, sa définition de la féminité comme « éternelle ironie de la communauté » étaient encore pour nous des éléments féconds pour nouer un dialogue avec les réflexions et les pratiques féministes ?

Gratuit. Entrée libre sans réservation

