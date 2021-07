Le Mans Le Mans 72100, Le Mans HÉDONÉ NOUS DE LA MUSIQUE ! – ENSEMBLE HÉDONÉ Le Mans Le Mans Catégories d’évènement: 72100

Le Mans 72100 Retrouvailles d’été. Des lieder de Schubert, choisis parmi son large corpus : il est auteur de plus de six cents. « Marguerite au Rouet », « la Romance de Rosamunde », « le Divertimento » pour cordes de Mozart en deuxième partie, ainsi que des airs d’opéras baroques italiens, tels que le célèbre « Ombra mai fu », extrait de « Serse », composé par Haendel. Suivi d’un ciné-concert Cinémaniak. Tout public. Genre : Musique classique. Durée : 1h. +33 2 43 47 36 52 https://www.facebook.com/Culturelemansinfos/ Retrouvailles d’été. Des lieder de Schubert, choisis parmi son large corpus : il est auteur de plus de six cents. « Marguerite au Rouet », « la Romance de Rosamunde », « le Divertimento » pour cordes de Mozart en deuxième partie, ainsi que des airs d’opéras baroques italiens, tels que le célèbre « Ombra mai fu », extrait de « Serse », composé par Haendel. Suivi d’un ciné-concert Cinémaniak. Tout public. Genre : Musique classique. Durée : 1h. dernière mise à jour : 2021-06-22 par

