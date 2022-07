Hediyye – Saison Nouveau Pavillon Centre Marcet / Nouveau Pavillon Bouguenais Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

2022-11-10

20:30

Gratuit : non 4 € à 17 € / Gratuit pour les moins de 10 ans BILLETTERIES : – lenouveaupavillon.com- au 07 69 95 22 83 (mardi au vendredi de 10h à 12h et de 14h à 17h) Fresque musicale Hediyye propose une musique onirique, contemplative, un dialogue entre deux artistes invitant chacun et chacune à partager une belle rêverie. Baltazar Montanaro et Zabou Guérin, artistes ouverts et sans frontières, nous offrent d’habiles compositions jouées avec sensibilité, sensualité et énergie. Puisant son influence dans les musiques populaires et au-delà, le duo nous invite également à entendre des instruments atypiques : un violon baryton, ou encore un bayan, grand accordéon chromatique aux capacités mélodiques uniques. Zabou Guérin : accordéon bayan / Baltazar Montanaro : violon baryton Création accompagnée par Le Nouveau Pavillon. Centre Marcet / Nouveau Pavillon Bouguenais 44340

