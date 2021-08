Hédé-Bazouges Ecluses d'Hédé-Bazouges Hédé-Bazouges, Ille-et-Vilaine Cabotage, parcours artistique au fil des écluses Ecluses d’Hédé-Bazouges Hédé-Bazouges Catégories d’évènement: Hédé-Bazouges

Cabotage, parcours artistique au fil des écluses Ecluses d’Hédé-Bazouges, 13 août 2021 19:00, Hédé-Bazouges. 13 et 14 août Gratuit, accès libre https://ccnrb.org Alors que la péniche Verwachting passe les écluses de Hédé, Sofian Jouini invite la danseuse de flamenco Marina de Remedios pour un parcours ponctué de propositions dansées le long du canal. Alors que la péniche Verwachting passe les onze écluses d’Hédé, l’artiste Sofian Jouini invite la danseuse de flamenco Marina de Remedios, le vendredi 13 août, et la chorégraphe hip-hop Linda Hayford, le samedi 14, pour un parcours ponctué de propositions dansées le long du Canal d’Ille-et-Rance. — Vendredi 13 et samedi 14 août, 19h

• le vendredi à l’écluse n°23, à côté de la Maison Pêche et Nature d’Ille-et-Vilaine

• le samedi à l’écluse n°28, à côté de la Maison du Canal d’Ille-et-Rance Événement se déroulant en extérieur, le pass sanitaire n’est pas requis pour y assister. Ecluses d’Hédé-Bazouges La Madeleine, Hédé-Bazouges 35630 Hédé-Bazouges Ille-et-Vilaine vendredi 13 août – 19h00 à 21h00

samedi 14 août – 19h00 à 21h00

