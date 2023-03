Hedda (Paris) ATELIERS BERTHIER, 9 juin 2023, PARIS.

Hedda (Paris) ATELIERS BERTHIER. Un spectacle à la date du 2023-06-09 à 20:00 (2023-05-13 au ). Tarif : 39.6 à 39.6 euros.

HEDDAVariation contemporaine d’après Hedda Gabler d’Henrik IbsenMise en scène Aurore FattierDurée 2h45Aurore Fattier, qui a monté beaucoup d’auteurs contemporains – Michel Houellebecq, Harold Pinter, Thomas Bernhard, Tom Lanoye – poursuit parallèlement un travail radical sur les classiques, initié avec une adaptation d’Othello en 2018.Avec Hedda, portrait pluriel de femmes, elle nous immerge dans les derniers jours de répétition d’Hedda Gabler, que monte Laure Stijn, metteuse en scène au milieu de sa vie, issue d’une grande famille d’artistes. À un siècle d’écart, comment raconter le suicide final de l’héroïne d’Ibsen ? N’y a-t-il pas urgence à le comprendre autrement que comme l’échec d’un destin féminin ? L’avancée du travail fait affleurer en elle des souvenirs, de plus en plus obsédants, de sa sœur Esther, jeune actrice disparue une quinzaine d’années auparavant. Le spectacle démultiplie dès lors les effets de miroir entre passé et présent, art et réalité. Grâce au jeu de la scénographie et de la vidéo, nous sommes à la fois dans les loges d’un théâtre et sur le plateau, ou encore dans la maison de famille où cette histoire prend sa source… Ces allers-retours dans l’espace et dans le temps sont autant de manières d’interpeller la célèbre pièce d’Ibsen.Plutôt que d’ériger sur scène la statue d’une héroïne fascinante, Aurore Fattier questionne ce mythe, et nous invite, par un jeu palpitant de théâtre dans le théâtre, à trouver dans la matière ibsénienne de quoi raconter autrement une vie de femme.Réservation PMR : 01 44 85 40 00 Hedda (mise en scène Aurore Fattier) Aurore Fattier, Henrik Ibsen, Hedda (mise en scène Aurore Fattier)

Votre billet est ici

ATELIERS BERTHIER PARIS rue Suarès – bd Berthier Paris

HEDDA

Variation contemporaine d’après Hedda Gabler d’Henrik Ibsen

Mise en scène Aurore Fattier

Durée 2h45

Aurore Fattier, qui a monté beaucoup d’auteurs contemporains – Michel Houellebecq, Harold Pinter, Thomas Bernhard, Tom Lanoye – poursuit parallèlement un travail radical sur les classiques, initié avec une adaptation d’Othello en 2018.

Avec Hedda, portrait pluriel de femmes, elle nous immerge dans les derniers jours de répétition d’Hedda Gabler, que monte Laure Stijn, metteuse en scène au milieu de sa vie, issue d’une grande famille d’artistes. À un siècle d’écart, comment raconter le suicide final de l’héroïne d’Ibsen ? N’y a-t-il pas urgence à le comprendre autrement que comme l’échec d’un destin féminin ? L’avancée du travail fait affleurer en elle des souvenirs, de plus en plus obsédants, de sa sœur Esther, jeune actrice disparue une quinzaine d’années auparavant.

Le spectacle démultiplie dès lors les effets de miroir entre passé et présent, art et réalité. Grâce au jeu de la scénographie et de la vidéo, nous sommes à la fois dans les loges d’un théâtre et sur le plateau, ou encore dans la maison de famille où cette histoire prend sa source… Ces allers-retours dans l’espace et dans le temps sont autant de manières d’interpeller la célèbre pièce d’Ibsen.

Plutôt que d’ériger sur scène la statue d’une héroïne fascinante, Aurore Fattier questionne ce mythe, et nous invite, par un jeu palpitant de théâtre dans le théâtre, à trouver dans la matière ibsénienne de quoi raconter autrement une vie de femme.

Réservation PMR : 01 44 85 40 00

.39.6 EUR39.6.

Votre billet est ici