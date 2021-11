Loire-Atlantique, Nantes Hedda Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Hedda, 30 novembre 2021, . 2021-11-30

Horaire : 20:45

Gratuit : non de 19 à 24€ Hedda, c’est l’histoire d’un amour ordinaire jusqu’à ce jour fatal où l’homme lève la main sur sa femme. Un sujet brûlant, une écriture nécessaire, un témoignage bouleversant où les mécanismes de la violence conjugale sont décrits et joués avec subtilité tout au long de la pièce. adresse1} https://www.theatre-carquefou.fr/

