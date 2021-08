Hédas by night Pau, 27 août 2021, Pau.

Hédas by night 2021-08-27 – 2021-08-27

Pau Pyrénées-Atlantiques

EUR 10 Une visite commentée à la découverte de ce fossé qui a creusé tant d’écarts et de contrastes entre les quartiers Nord et Sud. Grâce à mon mini projecteur, je mets en lumières façades et histoires, je fais ressurgir le passé.

Amusons-nous à superposer présent, passé et la face cachée du Hédas.

+33 6 86 90 91 34

Caroline Barrow

