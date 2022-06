Hector Berlioz – Le retour à la vie – Saison Angers Nantes Opéra Théâtre Graslin, 15 décembre 2022, Nantes.

2022-12-15 Représentations les 14 et 15 décembre 2022 à 20h

Horaire : 20:00 21:45

Gratuit : non de 5 € à 30 € (tarif non abonné)BILLETTERIES à l’unité à partir du 25 juin 2022 :- en ligne sur www.angers-nantes-opera.com- au guichet du théâtre Graslin (du mardi au samedi de 13h30 à 18h et une heure avant chaque représentation)- par téléphone au 02 40 69 77 18 (du mardi au samedi de 13h30 à 18h) Représentations les 14 et 15 décembre 2022 à 20h

Concert. C’était, pour le compositeur, la suite et la fin de sa « Symphonie fantastique ». « Lélio ou le Retour à la vie », composé dans la foulée de cette ardente symphonie, est une œuvre hybride et puissante. Berlioz s’y livre tout entier et nous fait partager les rêves et les délires d’un artiste à jamais marqué par Shakespeare.La relation d’Hector Berlioz à la voix est passionnelle, charnelle, exaltée, et les œuvres de jeunesse choisies par la cheffe Clelia Cafiero pour sa première rencontre avec l’Orchestre National des Pays de la Loire et avec le Chœur d’Angers Nantes Opéra en témoignent avec éloquence. On pense que Berlioz chanta la partie de basse lors de la création de « Sara la baigneuse », dans sa version initiale pour quatuor vocal. Et l’on se demande à quelle cantatrice il songeait en composant « Cléopâtre », troisième de ses cantates pour le Prix de Rome, et la plus survoltée. Mais l’œuvre vocale la plus étonnante de ces dernières années d’apprentissage de Berlioz est bien « Lélio ou le Retour à la vie », ce « mélologue », comme le qualifie le compositeur, qui confie à un récitant visionnaire, aux solistes et au chœur le soin de conter le « retour à la vie » de l’artiste qui s’était abîmé dans le « Songe d’une nuit de sabbat », à la fin de la « Symphonie fantastique ». Les scènes sont incroyablement contrastées, avec deux moments d’une force rare, tous deux sous le signe de Shakespeare, un « Chœur d’ombres » échappé de Hamlet et une impressionnante « Fantaisie sur la tempête ». Distribution : Sara la baigneuse – Poème de Victor HugoChœur d’Angers Nantes Opéra / Xavier Ribes, chef de chœur Cléopâtre – Scène lyrique pour soliste et orchestreTexte de Pierre-Ange VieillardJulie Robard-Gendre, mezzo-soprano Lélio ou le Retour à la vieSahy Ratia, ténorPhilippe-Nicolas Martin /Marc Scoffoni, barytonMaxime Le Gall, récitantOrchestre National des Pays de la Loire / Direction musicale, Clelia CafieroChœur Angers Nantes Opéra / Xavier Ribes, chef de chœur Durée : 1h45 entracte compris

Théâtre Graslin Centre-ville Nantes 44000

https://www.angers-nantes-opera.com