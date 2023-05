CHALLENGE DE LA CHAPELLE Heckling, 24 juin 2023, Bouzonville.

Bouzonville,Moselle

Le Challenge de la chapelle à Heckling est une épreuve sportive qui a lieu dans le cadre d’une manifestation ayant pour but de récolter des fonds pour l’entretien et la conservation d’un bâtiment du patrimoine local : La Chapelle Saint-HUBERT de HECKLING datant de 1888 (vestiges de 800 av JC).

La chapelle se situe au sommet d’une petite montée (un peu raide). Le but étant de faire le maximum de montées possible en deux heures, en parcourant un petit circuit, la descente se fait par un sentier moins raide en sous-bois.

Le départ se fera au sixième coup de 18 heures, en bas de la côte, près de la Nied . La course finira au huitième coup de 20 heures (avertissement par corne de brume). IMPORTANT, si tu as entamé la montée, tu peux la finir afin qu’elle soit comptabilisée, par contre si tu n’as pas atteint le début de la montée au signal final, la course est finie pour toi.. Adultes

Samedi 2023-06-24 à 18:00:00 ; fin : 2023-06-24 20:00:00. 10 EUR.

Heckling rue du moulin

Bouzonville 57320 Moselle Grand Est



The Heckling Chapel Challenge is a sporting event held as part of a fund-raising campaign for the upkeep and conservation of a local heritage building: the Chapelle Saint-HUBERT in HECKLING, dating from 1888 (remains from 800 BC).

The chapel is located at the top of a small (and slightly steep) climb. The aim is to complete as many climbs as possible in two hours, using a short circuit. The descent is via a less steep path through undergrowth.

The start is at the sixth stroke of 6 p.m., at the bottom of the hill near the Nied river. The race finishes at 8 p.m. (foghorn warning). IMPORTANT: if you have started the climb, you can finish it so that it can be counted, but if you have not reached the start of the climb by the final signal, the race is over for you.

El Heckling Chapel Challenge es un acontecimiento deportivo que se celebra en el marco de una campaña de recaudación de fondos para el mantenimiento y la conservación de un edificio del patrimonio local: la Chapelle Saint-HUBERT de HECKLING, que data de 1888 (vestigios del año 800 a.C.).

La capilla se encuentra en la cima de una pequeña (y ligeramente empinada) subida. El objetivo es completar el mayor número posible de subidas en dos horas, cubriendo un circuito corto. El descenso se realiza por un sendero menos empinado entre la maleza.

La salida se dará a las seis de la tarde, al pie de la colina, cerca del río Nied. La carrera terminará en la octava campanada a las 20 h (aviso por sirena de niebla). IMPORTANTE: si has comenzado la subida, puedes terminarla para que se pueda contabilizar, pero si no has llegado al comienzo de la subida a la señal final, la carrera habrá terminado para ti.

Die Kapellen-Challenge in Heckling ist ein sportlicher Wettkampf, der im Rahmen einer Veranstaltung stattfindet, deren Ziel es ist, Geld für die Pflege und Erhaltung eines Gebäudes des lokalen Kulturerbes zu sammeln: Die Kapelle Saint-HUBERT in Heckling aus dem Jahr 1888 (Überreste aus 800 v. Chr.).

Die Kapelle befindet sich auf dem Gipfel eines kleinen (etwas steilen) Anstiegs. Ziel ist es, in zwei Stunden so viele Anstiege wie möglich zu bewältigen, indem man einen kleinen Rundweg zurücklegt. Der Abstieg erfolgt über einen weniger steilen Pfad im Unterholz.

Der Start erfolgt beim sechsten Schlag um 18 Uhr, unten an der Küste, in der Nähe der Nied . Das Rennen endet mit dem achten Schlag um 20 Uhr (Warnung durch Nebelhorn). WICHTIG: Wenn du den Anstieg begonnen hast, kannst du ihn zu Ende laufen lassen, damit er gewertet wird.

Mise à jour le 2023-05-26 par TROIS FRONTIERES TOURISME