Marché – Spectacle de Marionnettes HECHES Hèches, 1 août 2023, Hèches.

Hèches,Hautes-Pyrénées

Rendez-vous avec le Théâtre de Pantouflards. Contes et Légendes d’autrefois interprétés dans un spectacle de marionnettes pour petits et grands.

Une participation de 2€ sera demandée.

Au plaisir de vous retrouver sur la place de l’Eglise à partir de 16h

Soirée festive en musique, buvette et assiettes de tapas du marché..

2023-08-01 15:00:00 fin : 2023-08-01 19:00:00. .

HECHES à la place de l’Eglise

Hèches 65250 Hautes-Pyrénées Occitanie



Rendezvous with the Théâtre de Pantouflards. Tales and legends of yesteryear performed in a puppet show for young and old.

A participation fee of 2? will be charged.

We look forward to seeing you on the Place de l’Eglise from 4pm

Festive evening with music, refreshments and market tapas.

Cita con el Théâtre de Pantouflards. Cuentos y leyendas de antaño representados en un espectáculo de marionetas para grandes y pequeños.

Se pedirá una contribución de 2?

Le esperamos en la Place de l’Eglise a partir de las 16:00 h

Velada festiva con música, refrescos y tapas del mercado.

Termin mit dem Théâtre de Pantouflards. Märchen und Legenden aus vergangenen Zeiten werden in einem Puppentheater für Groß und Klein aufgeführt.

Ein Beitrag von 2? wird verlangt.

Wir freuen uns, Sie ab 16 Uhr auf dem Place de l’Eglise begrüßen zu dürfen

Festlicher Abend mit Musik, Getränken und Tapas-Tellern vom Markt.

Mise à jour le 2023-06-19 par OT Cœur des Pyrénées|CDT65